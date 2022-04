La Cina fa il doppio gioco con la Russia: snobbato il petrolio super-scontato

06 aprile 2022 a

Un appoggio che a volte c’è e a volte non c’è negli atti concreti. Come riporta la Reuters, che ha interpellato ben sei fonti differenti, le raffinerie di stato cinesi stanno rispettando i contratti petroliferi in essere con aziende russe, ma con una grande cautela. Da Pechino è partito l’input di mantenere la massima attenzione e precauzione possibile e infatti non sono stati siglati fino ad ora nuovi accordi con le società della nazione di Putin, nonostante abbiano proposto forti sconti ai prezzi per trovare un’alternativa valida all’Occidente, che sta aumentando le proprie sanzioni contro la Russia a causa dell'invasione dell’Ucraina.

