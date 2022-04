Europa aggredita e paralizzata. La paura di Paolo Liguori a Stasera Italia: chi dobbiamo temere

05 aprile 2022 a





Un triste destino per l’Europa a meno di una reazione immediata. Paolo Liguori lancia l’allarme nel corso dell’edizione del 5 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e avverte sui rischi che si corrono lasciandosi trascinare nel conflitto e nel farsi stringere dalla morsa delle grandi potenze: “Noi stiamo parlando da 38 giorni del fatto che l’Ucraina è aggredita, ma se continuerà la guerra sarà l’Europa, non l’Ucraina, quella aggredita e paralizzata. Sarà aggredita da due forze, forse tre, esterne all’Europa stessa. Vladimir Putin e la Russia, certamente, ma anche gli Stati Uniti e la Cina, che stanno lì a guardare questa Europa paralizzata e aggredita, che per mesi dovrà bloccare la propria economia. Se siamo noi gli aggrediti forse abbiamo diritto di dire basta, almeno alla pari di Volodymyr Zelensky, anche se abbiamo meno vittime”.

