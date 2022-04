Otto e Mezzo, l'analista Arduino Paniccia: "Si va verso la guerra civile, sembra l'ex Jugoslavia"

Sullo stesso argomento: Che figura. Le armi italiane inviate in Ucraina sono vecchie

"Si sta andando verso una guerra civile, la peggiore. I russi aumenteranno l'offensiva contro i civili e le città. Mi ricorda la vicenda della ex Jugoslavia.” Così l’analista geopolitico Arduino Paniccia, ospite della puntata di martedì 5 aprile di Otto e Mezzo, il talk show politico condotto da Lilli Gruber su La7. Alla luce del massacro di Bucha, la cittadina ucraina devastata dalle forze armate russe, ormai sul territorio ucraino da settimane, il conflitto alle porte dell’Europa sembra inasprirsi e, per questo, la comunità internazionale ha detto che si tratta di “un punto di non ritorno”, come riporta la Gruber da studio.

“Credo che la guerra si stia trasformando, e naturalmente si stia trasformando in peggio. Si sta andando verso una guerra civile, la peggiore da un punto di vista dei combattimenti, dal punto di vista del trattamento dei civili e dalla possibilità che si allunghi” afferma Paniccia. “Ogni guerra civile tende naturalmente a rafforzare la struttura della resistenza – spiega l’analista - e questo significa che coloro che erano neutri, inevitabilmente sono dalla parte degli ucraini davanti a massacri di questo tipo, e aiuteranno sempre di più.

Nello stesso tempo, questo aumenta naturalmente il conflitto perché i russi, che non vogliono perdere e che quindi faranno di tutto per vincere, aumenteranno ancora non sono la capacità bellica ma anche il tipo di offensiva, anche contro i civili e anche contro le città.” Parole chiare e preoccupanti che potrebbero anticipare un severo peggioramento della guerra russo-ucraina in corso.

