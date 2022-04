Stasera Italia, Sergio Cofferati non ha dubbi: la statua di Vladimir Putin a Vagli è da abbattere subito

05 aprile 2022 a

a

a

La statua di Vladimir Putin all'imbocco del ponte sospeso di Vagli Sotto in provincia di Lucca è da abbattere? La domanda viene rivolta a Sergio Cofferati, ex numero uno della Cgil, nel corso della puntata del 5 aprile di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che espone il proprio pensiero: “Quella statua con la cultura russa non c’entra nulla. Adesso far diventare Putin il rappresentante della cultura russa veramente… Non c’entra né con la cultura, né con la storia. Il problema è un altro. Perché è lì quella statua? Il sindaco dice che hanno avuto un rapporto positivo per la vendita del marmo e dunque è stato riconosciuto l’interlocutore. Con la democrazia e con il buon senso con cui bisognerebbe gestire la politica tutto ciò non c’entra niente. In una circostanza come questa dobbiamo togliere tutto ciò che indica la direzione sbagliata, quella di chi ha voluto una guerra e l’ha scatenata. Lavoriamo - conclude Cofferati - per vivere in condizioni in cui la cultura venga rispettata e la violenza venga bandita”.

La statua di Putin, un simbolo da abbattere?

Ne parliamo con @Cofferati a #StaseraItalia pic.twitter.com/7d9SEvHPIf — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 5, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.