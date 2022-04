Cartabianca, la furia di Alessandro Orsini: “Volodymyr Zelensky è un incapace totale”. Poi chiede la svolta sul Donbass

05 aprile 2022 a

Alessandro Orsini torna ancora una volta a Cartabianca nonostante le polemiche delle scorse settimane. Il direttore e fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS è ospite della puntata del 5 aprile del talk show di Bianca Berlinguer che va in onda su Rai3 prende di mira Volodymyr Zelensky: “Zelensky deve darsi una calmata, non può decidere da solo e farci precipitare nella terza guerra mondiale. Politicamente Zelensky è un incapace totale. Il governo italiano deve rendersi disponibile al riconoscimento del Donbass e della Crimea. Noi dobbiamo insegnare ai giovani a lottare per la libertà di pensiero. Stiamo vivendo un’ondata di maccartismo, non si può riflettere sulle origini della guerra. Io sono qui e non arretro”.

Nel corso del programma è intervenuto anche Gianni Cuperlo, membro del Partito Democratico e della Direzione Nazionale dei dem: "Orsini avrà letto le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana... L'Ucraina è stata invasa e aggredita e il suo popolo ha scelto la via della resistenza. Oggi lavorare per la pace significa sostenere quella resistenza”.

