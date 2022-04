Ucraine prese come "schiave dai soldati russi", l'ultimo orrore di Bucha. Zelensky sul luogo del massacro

04 aprile 2022 a

a

a

Nuove terrificanti accuse arrivano da Bucha, centro situato a una trentina di chilometri dalla capitale Kiev da cui le forze armate russe si sono ritirate nei giorni scorsi e in cui sono stati scoperti cumuli di cadaveri e fosse comuni. "In questo mese di occupazione i russi hanno preso alcune donne, sui trent'anni, e le hanno portate nel loro quartier generale qui a Bucha, facendole schiave. A loro serviva che cucinassero e facessero tutto ciò che veniva loro ordinato", ha detto una testimone, Alina, all'inviato dell'Ansa, come riporta il sito dell'agenzia. Un'altra donna, che si chiama Tamara, ha spiegato invece che "l'orrore nel nostro villaggio è cominciato il pomeriggio del 4 marzo, quando una ventina di tank russi hanno attraversato questa strada incolonnati e hanno cominciato a sparare con i kalashnikov all'impazzata sulle nostre case e sulle macchine che incrociavano, schiacciandole. Non evacuavano, sparavano. E con alcuni tank hanno sfondato le case".

"Perché vuole andare a Kiev". L'incubo atomico di Papa Francesco nel presagio della veggente

Il prete della chiesa ortodossa del villaggio ha parlato di 68 corpi senza vita portati nel luogo di culto: "Donne, uomini, bambini, molti non identificabili per i colpi inferti ai loro corpi martoriati".

Mentre Mosca respinge le accuse di crimini di guerra parlando di messinscena, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è recato oggi in visita a Bucha. Stando alle denunce del governo ucraino, centinaia di persone sono state uccise dall’esercito di Mosca nei giorni di occupazione della zona. Video che mostrano cadaveri ai margini delle strade sono stati rilanciati dai media locali e poi da quelli internazionali. Stando a quanto riferito dal quotidiano Ukrainska Pravda il capo dello Stato, scortato dai militari, ha ispezionato i mezzi militari russi distrutti e ha parlato con alcuni residenti. Zelensky ha detto che le forze di Mosca hanno commesso crimini di guerra e di genocidio. Sollecitato sui negoziati col governo del presidente russo Vladimir Putin, Zelensky ha affermato che l’Ucraina continuerà a parteciparvi "perché deve ottenere la pace", e ha inoltre sottolineato che Kiev "continuerà i suoi sforzi diplomatici e militari".

Shevchenko davanti alle immagini di Bucha: i soldati sfilano il microfono all'inviato, il gesto in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.