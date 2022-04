L'Aria che Tira, la vera Russia sta con Vladimir Putin. Nicolai Lilin e il sondaggio che sbugiarda l'Occidente

02 aprile 2022 a

a

a

Nicolai Lilin e la scomoda verità sul sondaggio che dimostra che i cittadini della Russia stanno con Putin. Lo scrittore di origine siberiana è ospite della puntata del 2 aprile de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e fa notare tutte le contraddizione degli europei nell’affrontare la tematica della guerra in Ucraina: “Noi occidentali abbiamo sempre difficoltà a capire ciò che succede in Russia, ci facciamo prendere facilmente da entusiasmi, dal fatto che gli studenti di un’università prendono posizione, le manifestazioni… Cari amici, la realtà dei fatti è che l'83% dei russi oggi sostiene il presidente Vladimir Putin... Gli studenti, i dissidenti e quelli che manifestano sono pacifisti e menomale che esistono, io sono molto felice che nel mio paese d’origine esista ancora la forza dei dissidenti e dei pacifisti, dalla quale noi occidentali potremmo anche imparare, con una dissidenza nei confronti del potere politico che ci opprime. La realtà dei fatti è che la Russia, un paese fatto soprattutto di periferia e provincia, sta all’83% con Putin”.

Per colpa di Zelensky niente pace: bisogna dare una via di uscita a Putin

“I soldati e i militari che combattono in Ucraina - fa notare lo scrittore - non provengono dalle famiglie di dissidenti, ma dalle persone che sostengono Putin. Questa è la vera Russia, che noi non vogliamo vedere, che noi per anni abbiamo denigrato, perché abbiamo instaurato solo rapporti con intellettuali e dissidenti, con quelli che ci piacevano. Ma noi non dobbiamo parlare di ciò che ci piace, dobbiamo - conclude Lilin - guardare la realtà dei fatti e costruire la nostra iniziativa diplomatica in base a questi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.