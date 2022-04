Controcorrente, “Zelensky ad oltranza”. La ricetta di Benedetto Della Vedova per la pace: ancora più armi all'Ucraina

02 aprile 2022 a

Benedetto DellaVedova, sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e segretario di +Europa, è ospite nel corso della puntata del 2 aprile di Controcorrente, il talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. Secondo Della Vedova è giusto aumentare l’assistenza all’Ucraina, in modo da non dare a Vladimir Putin il coltello dalla parte del manico al tavolo dei negoziati per la pace con la Russia: “Fino a che non c’è un cessate il fuoco vero da parte russa e fino a che non finiscono i bombardamenti su Mariupol è chiaro che Volodymyr Zelensky non ha alternative, la guerra prosegue. Mi diceva l’altro giorno una deputata del parlamento ucraino eletta nella zona del Donbass che non c’è un solo edificio rimasto indenne dai bombardamenti. Credo che in questa fase, e a maggior ragione in questa fase, armare e rafforzare il sistema difensivo dell'Ucraina serva ad avvicinare una tregua ed un negoziato sincero di pace”.

