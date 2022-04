Ucraina, Zelensky incontra Putin in Turchia: l'indiscrezione dalla delegazione dei negoziatori di Kiev

02 aprile 2022 a

a

a

L'eventuale incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sarà "con un alto grado di probabilità" in Turchia. Ad annunciarlo - come riporta Interfax - il membro della delegazione dei negoziatori di Kiev, David Arakhamia, nel corso di una maratona sulla televisione ucraina. "Non sappiamo ancora la data e il luogo - aggiunge - ma molto probabilmente si tratterà di Istanbul o Ankara".

Oggi le forze russe hanno cambiato strategia decidendo di avanzare a Est e ritirare le truppe da Kiev. Il presidente ucraino ha parlato di "disastro russo" ma la situazione resta comunque drammatica in tutto il paese a partire da Mariupol dove la Turchia si è offerta di dare un contributo all'evacuazione dei civili via mare tramite un "supporto navale". Secondo l'agenzia nucleare statale ucraina Energoatom i russi avrebbero inoltre sparato su una manifestazione pacifica di protesta a Enerhodar, città dell'Ucraina meridionale che ospita la più grande centrale nucleare d'Europa. A piangere un altro caduto è anche il mondo dell'informazione. E' arrivata infatti la conferma della morte del fotogiornalista ucraino Maksym Levin, che risultava disperso da giorni. Aveva collaborato con molte prestigiose testate internazionali. Attualmente seguiva il conflitto per la tv ucraina Hromadkse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.