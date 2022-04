Controcorrente, Tommaso Labate prende in giro Vladimir Putin: ha sbagliato tutto, non ha capito nulla

02 aprile 2022 a

Tommaso Labate è convinto che la strategia di Vladimir Putin nel preparare l’invasione e la conseguente guerra in Ucraina sia stata del tutto fallimentare. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite nel salotto di Controcorrente, programma televisivo del sabato di Rete4 con Veronica Gentili a gestire le danze, e analizza tutto ciò che ha sbagliato il presidente della Russia: “Di fatto Putin aveva scommesso, dal suo punto di vista, di vincere una partita facile contro tre avversari di cui non aveva capito la posizione in campo. E di cui non avevamo capito neanche noi stessi. Il primo è la resistenza degli ucraini, ma questa era una condizione diciamo necessaria, ancorché non sufficiente per poter far girare il conflitto come sta girando adesso. L’altro avversario è stata la Nato, considerata un orpello ormai in dismissione, invece la risposta c’è stata. Infine - chiosa Labate - c’è stata la compattezza dell’Unione Europea, tutt’altro che scontata”.

Secondo @Tommasolabate Putin aveva scommesso di vincere una partita facile ma non ha tenuto conto di tutte le variabili in campo.#Controcorrente pic.twitter.com/00ddbUDAJo — Controcorrente (@Controcorrentv) April 2, 2022

