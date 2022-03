Parsi svela il progetto di Putin in Ucraina. Che fine farà Zelensky

30 marzo 2022 a

a

a

Il professor Vittorio Emanuele Parsi svela il progetto di Vladimir Putin per il futuro dell'Ucraina. Al centro dei suoi interessi c'è naturalmente il destino di Volodymyr Zelensky. Almeno per il momento non vuole obbligatoriamente eliminarlo con la forza. Più probabile che vorrà una sua eliminazione con metodi "democratici".

#tagada Parsi: "L'obiettivo di Putin è vincere tutto il piatto: rendere l'Ucraina scollegata dall'Occidente e umiliare Zelensky" https://t.co/To1iac4ncK — La7 (@La7tv) March 30, 2022

"Direi che l'obiettivo di Putin è sempre quello di vincere tutto il piatto - dichiara il professor Parsi nel corso di Tagadà - Putin su questo è un giocatore d'azzardo. Tutto il piatto, però, non vuol dire annettersi l'Ucraina perché non è che Putin viva nel mondo delle nuvole. Però vuole neutralizzare e demilitarizzare completamente l'Ucraina e renderla un posto non collegata all'Occidente. Per togliere di mezzo Zelensky c'è anche la possibilità di fargli perdere le elezioni immediatamente successive agli accordi di pace. Per provare a capire come ragiona Putin è necessario guardare fuori, agli incontri con i cinesi. Questo sostegno cinese è qualcosa che da prestigio a Putin e lui conta sul fatto che c'è un solco tra usa e Europa, un solco nelle opinioni pubbliche in Europa e un solco tra i diversi Paesi d'Europa. Per questo Putin sta lavorando su più punti critici e ha diversi strumenti. Poi diventerà anche dalla nostra volontà non essere piegati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.