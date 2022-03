Il suicidio dei soldati russi intorno Chernobyl: esposti a forti radiazioni senza alcuna protezione

30 marzo 2022 a

Gravi problemi per i soldati russi che hanno sequestrato il sito di Chernobyl dove si verificò nello scorso secolo il disastro nucleare. Alcuni membri dell’esercito di Mosca hanno guidato i loro veicoli blindati senza protezione dalle radiazioni attraverso una zona altamente tossica chiamata "Foresta Rossa", sollevando nuvole di polvere radioattiva. La denuncia è dei lavoratori ucraini della ex centrale nucleare: le due fonti interpellate dalla Reuters hanno affermato che i soldati del convoglio non hanno utilizzato alcun equipaggiamento anti-radiazioni. Il secondo dipendente di Chernobyl ha inoltre detto che è stato un "suicidio" per i soldati perché la polvere radioattiva che hanno inalato può causare radiazioni interne nei loro corpi.

