La Cina e la Russia vogliono un nuovo ordine mondiale: l'annuncio di Sergei Lavrov

“La Cina e la Russia cercano di raggiungere un ordine mondiale giusto e multipolare”. Tali dichiarazioni non sono di un complottista anti-Usa, ma del ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, in un discorso pronunciato a Tunxi, nella provincia di Anhui nella Cina orientale, dove ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Qualche ora prima Lavrov aveva bollato come “false” e “assurdità” le notizie secondo cui potrebbe essere preparato un colpo di stato in Russia, così come la "scomparsa" del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. "Non voglio commentare sciocchezze. Perché questa è proprio un'assurdità che stanno diffondendo i servizi speciali dell’Ucraina, anche i nostri neoliberisti russi, che ora sono all'estero, la stanno diffondendo” le sue parole. La "scomparsa" del ministro della Difesa russo "è tutta una vera bugia, tutti sono vivi, tutti sono in salute, tutti lavorano, potete vederlo regolarmente sugli schermi Tv e sui social network” Lavrov chiude il caso Shoigu così.

