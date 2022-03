Gli Usa fanno terra bruciata intorno alla Russia. La sanzione più dura: addio ricambi per le attrezzature militari

29 marzo 2022 a

a

a

Gli Usa cercheranno di impedire alla Russia l'acquisto all'estero di ricambi per le attrezzature militari. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Washington starebbe prendendo di mira "i nodi chiave nelle catene di approvvigionamento per indebolire le forze armate russe e la sua industria della difesa, che si basa ancora sulla tecnologia occidentale".

Abramovich ricompare per i negoziati di pace. Giallo sull'avvelenamento: i dubbi dell'intelligence

Nel corso di questo mese di guerra, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha preso controlli sulle esportazioni per negare alla Russia l'accesso a semiconduttori, telecomunicazioni, apparecchiature per la sicurezza delle informazioni, laser e sensori contenenti tecnologia statunitense, anche se sono stati realizzati al di fuori degli Usa. La guerra della tecnologia è già iniziata.

La Russia è pronta a staccare la spina all'Europa: addio gas. E la minaccia nucleare resta viva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.