Biden, aumento record delle spese per la Difesa. Così il presidente Usa reagisce alla Russia

Lo stanziamento sale a oltre 800 miliardi di dollari. E nelle motivazioni la Casa Bianca cita quanto sta accadendo a Kiev

Il presidente degli Usa Joe Biden ha proposto al Congresso di aumentare nel bilancio le spese per la Difesa, portandole a 813 miliardi di dollari l'anno, circa il 4% in più rispetto agli stanziamenti annuali. Una mossa inevitabilmente collegata a quanto sta avvenendo nell'Europa dell'Est.

Biden ha sottolineato l’importanza di «un investimento continuo per rispondere con forza all’aggressione di Putin contro l’Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti per i bisogni economici, umanitari e di sicurezza dell’Ucraina».

Presentando il budget, il presidente americano ha detto: «Chiedo uno dei più grandi investimenti nella nostra sicurezza nazionale della storia, con i fondi necessari per assicurare che il nostro esercito rimanga il meglio preparato, meglio addestrato e meglio equipaggiato del mondo». Nel bilancio, ha aggiunto, ci sono anche «gli investimenti necessari per ridurre i costi per le famiglie e fare progressi sulla mia Agenda dell’Unità - compresi gli investimenti per tagliare i costi dell’assistenza all’infanzia e sanitaria; aiutare le famiglie a pagare per altri beni essenziali; porre fine al cancro come lo conosciamo; sostenere i nostri veterani; e dare a tutti gli americani i servizi di salute mentale di cui hanno bisogno».

