Stasera Italia, il successo di Volodymyr Zelensky contro la Russia. Maria Giovanna Maglie: una guerra l'ha già vinta

Maria Giovanna Maglie promuove la strategia di Volodymyr Zelensky, sempre presente sui social e nelle immagini dei telegiornali di tutta Europa. La giornalista è ospite della puntata del 23 marzo di Stasera Italia, programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, ed elogia il presidente dell’Ucraina: “Zelensky ha già vinto la sua guerra sui social, lui e i suoi hanno studiato il format e poi questo è esaltato dal fatto che dall’altra parte c’è il silenzio. C’è la Pravda, che come fossimo nei bei tempi antichi, si limita a dire che c’è una gloriosa operazione militare in corso e ad additare i traditori e i moscerini. Questa preparazione social ha aiutato, loro a differenza nostra se l’aspettavano l’invasione della Russia, noi ci abbiamo capito poco. Ci sono molte contraddizioni in questa guerra, il numero dei soldati russi rispetto a chi si difende è molto più basso e questo vuol dire che può essere che avevano un obiettivo limitato fin dall’inizio e tutti i nostri discorsi sull’imperialismo russo, lo Zar, la madre Russia, l’Unione Sovietica, sono stati campati per aria”.

Il parere di Maria Giovanna Maglie a #StaseraItalia pic.twitter.com/jop9xDWu52 — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 23, 2022

