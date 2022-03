Missili ipersonici in Ucraina, la nuova minaccia di Mosca

21 marzo 2022 a

La Russia annuncia che userà ancora il suo missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal per colpire obiettivi in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo. «Attacchi con questo sistema di missili aria terra contro le infrastrutture militari ucraine continueranno durante l’operazione militare speciale», ha detto Igor Konashenkov, usando il termine con cui Mosca indica l’invasione dell’Ucraina. La Russia nei giorni scorsi ha detto di aver fatto ricorso due volte a questo tipo di missili capaci di eludere le difese anti missilistiche.

Intanto si viene a sapere che la Russia ha rivendicato di aver distrutto una batteria di sistemi missilistici ucraini a lancio multiplo e un deposito di munizioni che si trovavano nei locali del centro commerciale, secondo Mosca in disuso, colpito alla periferia di Kiev con armi ad alta precisione a lungo raggio. Lo ha riferito ancora il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. «Una batteria di sistemi missilistici ucraini a lancio multiplo e un deposito di munizioni, situato in un centro commerciale non funzionante, sono stati distrutti con armi ad alta precisione a lungo raggio nelle prime ore del 21 marzo», ha detto Konashenkov.

