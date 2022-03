Zelensky irrita Israele con il nuovo Olocausto in Ucraina. Bennett: "Nessun paragone"

21 marzo 2022 a

"Non credo che l'Olocausto dovrebbe essere paragonato a nessun altro evento. È stato un evento unico nella storia umana, con uno sterminio di un popolo metodico e su scala industriale in camere a gas. Un evento senza precedenti". Così il premier di Israele, Naftali Bennett, parlando a una conferenza del giornale Ynet, secondo quanto riporta la stessa testata.

Le parole di Bennett giungono all'indomani del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Knesset, in cui lo stesso Zelensky ha paragonato la situazione che sta vivendo il suo Paese con quella degli ebrei nell'Olocausto. Il premier israeliano ha però riconosciuto che non riesce a immaginare come sarebbe essere nei panni di Zelensky: "il suo Paese e il suo popolo stanno affrontando una guerra molto difficile, centinaia di morti e milioni di sfollati", ha detto.

