Mariupol come Aleppo. L'avvertimento di Alan Friedman a L'Aria che Tira: Putin distruggerà e annienterà l'Ucraina

21 marzo 2022 a

a

a

Il peggio deve ancora venire. Alan Friedman, giornalista statunitense, è ospite della puntata del 21 marzo de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto nell’occasione da una quasi afona Myrta Merlino, e non disegna un bel quadro per il futuro dell’Ucraina, con la Russia che passerà alle maniere ancora più forti: “Israele e la Turchia non sono mediatori credibili. Vladimir Putin stesso deciderà alla fine se ci sarà una mediazione. Non c’è America, non c’è Cina, non c’è possibilità di far sedere insieme Volodymyr Zelensky e Putin, è solo lui a decidere ad un certo punto che lui ha annientato Mariupol, ucciso abbastanza civili, soddisfatto il suo desiderio di mostrare la sua aggressione e spaventare e piegare gli ucraini. Dispone e userà armi molto potenti nei prossimi giorni per commettere altre atrocità, ma è impantanato. Non è riuscito ad arrivare a Kiev in 5-6 giorni, siamo ad un mese di tempo, Putin ora - chiosa Friedman - ha deciso di usare la tattica Aleppo, lì in Siria ha bombardato civili dopo l’assedio, distruggendo e annientando tutto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.