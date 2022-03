Chiusura totale dopo le bombe, coprifuoco a Kiev fino a giovedì

15 marzo 2022 a

Kiev è sempre più sotto il fuoco dell’artiglieria russa e il comando militare decide l’introduzione del coprifuoco più lungo dallo scoppio del conflitto. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko, spiegando che la misura sarà in vigore dalle 20 di martedì 15 marzo fino alle 7 del mattino di giovedì 17. La misura prevede il divieto di circolazione per la città senza permessi speciali: si potrà uscire solo per raggiungere i rifugi in caso di allarme, spiega Klitschko spiegando che quello che vive Kiev «oggi è un momento difficile e pericoloso».

La misura segue i nuovi attacchi subiti all’alba da Kiev in cui, spiega il sindaco, fra l’altro un grattacielo è stato colpito, facendo due vittime. Ma il bilancio potrebbe essere maggiore: medici e soccorritori sono ancora sul posto, spiega il sindaco.

