Tagadà, scintille tra l'imprenditore e il giornalista ucraino: “Arrendetevi, non capisco la resistenza”, “Tornatene in Italia”

Maurizio Balzano è un imprenditore italiano che lavora a Kiev ed avendo una compagna ucraina che vuole restare in patria ha deciso di non lasciare il paese per far ritorno in Italia. Balzano è ospite della puntata del 14 marzo di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, e spiega i motivi della sua scelta: “Il mio posto è qui, non intendo andar via senza di loro. Abbiamo deciso di rimanere, i suoi genitori vivono qui e non vogliono andare via, sono anziani. Paura? Molta, molta, non ho mai visto in Italia il patriottismo che c’è in questa nazione, una cosa veramente enorme, qui la gente morirebbe per la patria, io questo concetto non lo riesco a capire. Secondo me la cosa giusta sarebbe la resa, già sappiamo come può finire questa guerra, c’è un solo modo. Non possiamo giocare contro la Russia, non ci possono aiutare gli europei, non ci possono aiutare gli americani, l’unico modo è la resa ed accettare l’evidenza. E basta, non c’è modo di rimanere vivi, il presidente deve aiutare il proprio popolo, dopo deve fare altro, ma prima deve salvare il proprio popolo. Io li ammiro”.

La Panella capisce il discorso dell’imprenditore e chiama in causa un altro ospite, Vladislav Maistrouk, giornalista ucraino: “Il signore ha il diritto di avere qualsiasi opinione riguardo a come potrebbe andare a finire. Lui parla bene perché una patria ce l’ha, l’Italia, se proprio va male male e l’Ucraina si trasforma in una Russia di oggi dove i poliziotti picchiano le persone perché dicono di volere la pace, lui può tornare in Italia prendendo la macchina, la moglie, figli e tutto. Noi un’altra casa - ribatte Maistrouk - non ce l’abbiamo, questa è la differenza tra noi e lui, che rispetto per aver deciso di rimanere nonostante il pericolo. Però tutti ci davano per spacciati prima che la guerra iniziasse, siamo già al 19° giorno di guerra e non si vedono importanti conquiste della Russia”. I due iniziano a battibeccare prima che la Panella si riprenda la linea e calmi la situazione.

