Vladimir Putin è disposto a tutto. A Stasera Italia Paola Tommasi avvisa: fino a dove può spingersi

“Vladimir Putin è disposto a tutto ed è bene non dubitare di fino a che punto può spingersi” avvisa Paola Tommasi dal salotto di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4. Durante la puntata di lunedì 14 marzo la giornalista ha analizzato le recentissime mosse del presidente russo: “Sicuramente non può perdere, quindi provoca sia la Nato che l'Europa”. E infatti gli attacchi sferrati durante la giornata di ieri al confine con la Polonia, quindi a pochi chilometri dal confine dell’Unione Europea e della Nato, sono stati un modo per vedere come reagiscono e, secondo la Tommasi, fino ad ora l'Occidente ha dimostrato soltanto che non vuole la guerra. “Putin si sente libero di minacciare l'utilizzo delle armi chimiche e delle armi nucleari” sottolinea la giornalista, che avverte nuovamente: “Lo descrivono come in un angolo, come malato, ci sono 1000 versioni ma a maggior ragione una persona in difficoltà può fare qualsiasi cosa".

