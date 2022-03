Giornalista del New York Times ucciso in Ucraina. È il primo dall'inizio della guerra

13 marzo 2022 a

Un giornalista del New York Times, Brent Renaud, di 51 anni, è stato ucciso vicino Kiev. Lo riportano le autorità regionali ucraine. L’uomo è rimasto colpito dalle forze russe che hanno aperto il fuoco contro un auto nei pressi di Irpin. In un post su Twitter, il capo della polizia della King Region, Andrei Nebitov, ha parlato di un altro giornalista ferito, che stanno tentando di portare via dalla zona dei combattimenti.

Il New York Times si dice «profondamente rattristato» per la morte del giornalista Brent Renaud in Ucraina ma specifica che il «videomaker di grande talento» non era in missione per la testata nel Paese. L’ultima collaborazione infatti risalirebbe al 2015. «È stato identificato come un nostro giornalista perché aveva un badge che gli era stato dato per un lavoro molti anni fa», spiega il giornale.

