Putin è malato? Il retroscena sulla guerra in Ucraina è clamoroso

C’è un elemento che si aggancia alle chiavi di lettura sulle dinamiche dell’invasione russa in Ucraina, cui Putin ha dato il via in un plateale difetto di valutazioni circa le conseguenze, e la cui conduzione da parte russa si snoda in capitoli continui di violenza, logoramento e un racconto di demagogia sfrenata. Possiamo definirlo “fattore M”, di malattia. Il leader del Cremlino è malato?

E’ un’ipotesi cui il Tempo.it aveva accennato qualche giorno fa, riprendendo quanto affermato da ambienti del Pentagono e raccolto dal tabloid inglese Daily Star. Secondo queste fonti, Putin potrebbe avere un cancro all’intestino, e l’aspetto del volto, più gonfio, scaturirebbe dalle cure cui sarebbe sottoposto. Ora questa tesi si arricchisce di altri particolari. Il sito Dagospia, oggi, vi dedica l’apertura, riprendendo un pezzo del Daily Mail, altra testata inglese. Varie ipotesi cliniche, secondo gli specialisti di Five Eyes (la sinergia di 007 di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Regno Unito) sarebbero sul tavolo.

Un disturbo cerebrale causato da demenza, morbo di Parkinson o “rabbia di Roid”, vale a dire una reazione aggressiva da trattamento di steroidi, che potrebbe derivare proprio da una terapia anticancro. Quest’ultima ipotesi sembrerebbe quella più solida. E con questo si potrebbe interpretare la premura del presidente russo di mantenere una certa distanza nei confronti dei suoi interlocutori, ben definita nelle foto in cui tutti i vertici, sia interni che con interlocutori internazionali, si svolgono mantenendo una cospicua distanza dall’interlocutore, spesso fatto sedere non proprio al cospetto di Putin, ma all’estremo opposto di un tavolo lunghissimo.

