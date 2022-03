Gas alle stelle per la guerra in Ucraina e l'Italia tiene spente le piattaforme in Adriatico

13 marzo 2022 a

a

a

Piattaforme spente nel Mar Adriatico. In Italia ci sono 752 pozzi di estrazione del gas completamente inattivi. Sono sparsi un po' ovunque: Romagna, laguna di Venezia e lungo le coste di Marche e Abruzzo. Sotto la piattaforma "Patrizia" a San Benedetto del Tronto, ad esempio, c'è uno dei tanti pozzi non eroganti: il gas in profondità ci sarebbe ma non lo estrae nessuno. Tutto questo è stato raccontato da Tommaso Matteo in un servizio in onda in "Fuori dal coro" su Rete4

Negli ultimi anni in Adriatico il crollo dell'estrazione è stato vertiginoso. Soltanto nel 2000 si estraevano 17 miliardi di metri cubi all'anno, oggi la quantità è scesa a 800 milioni. In pratica l'estrazione è calata del 95% in poco più di 20 anni. "Di gas ce n'è parecchio - dichiara Oscar Guerra, amministratore delegato Rossetti Marino Spa - Secondo le stime ci sono ancora 140 miliardi di metri cubi di gas in Italia". Quasi tutti i pozzi, infatti, sarebbero produttivi ma non stanno erogando nulla.

Un altro dato illustra meglio la situazione. Nel 2021 l'Italia ha estratto solo 3,34 miliardi di metri cubi di gas. Ma potremmo arrivare tranquillamente a ben 30 miliardi di metri cubi all'anno, ovvero 10 volte di più della produzione attuale. Ma perché queste piattaforme non vengono riattivate? "Per mancanza delle autorizzazioni", spiega l'ing. Michelangelo Tortorella, Ceo Dg Impianti-Assomineraria. E così nel frattempo l'Italia si accontenta di avere solo il 6% di gas autoprodotto mentre il 94% lo facciamo arrivare dall'estero. Senza contare che estrarre il nostro gas ci costerebbe 5 centesimi a metro cubo e, invece, ne spendiamo ben 70 per importarlo da Russia, Libia, Algeria, Norvegia, Olanda e Danimarca. E non è finita qui. La situazione dell'Adriatico si ripete anche al largo della Sicilia dove ci sono le piattaforme Cassiopea e Argo che potrebbero produrre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno ma che, invece, restano colpevolmente spente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.