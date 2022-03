Censura totale sui social, Putin blocca anche Instagram

11 marzo 2022 a

Mosca ha annunciato di aver limitato l’accesso a Instagram, accusato di diffondere appelli alla violenza contro i russi in relazione al conflitto in Ucraina. Il Comitato investigativo russo aveva precedentemente denunciato l’avvio di un’azione legale contro Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per aver allentato le sue regole sui messaggi violenti rivolti all’esercito e ai leader russi.

Il Comitato investigativo ha affermato di aver avviato indagini «su appelli illegali per l’omicidio di russi da parte di collaboratori della società americana Meta». La procura russa ha chiesto di classificare il colosso di Internet come organizzazione «estremista» e di bloccare l’accesso a Instagram nel Paese. Secondo la procura generale, «il contenuto distribuito su Instagram contiene inviti a commettere atti violenti contro cittadini russi, compreso il personale militare».

