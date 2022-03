Guerra in Ucraina, gli Usa in Polonia per il caso jet. E il Cremlino prepara la risposta alle sanzioni

09 marzo 2022 a

Il presidente ucraino Zelensky pressa le nazioni occidentali per decidere "il prima possibile" sull'invio di aerei da combattimento a Kiev. Ieri la Polonia si era offerta di spedire la sua flotta di MiG-29 di epoca sovietica alla base di Usa di Ramstein, in Germania perché fossero inviati in Ucraina ma il Pentagono ha respinto la proposta come "impraticabile". "Quando ci sarà una decisione? Guardate, siamo in guerra!", ha detto Zelensky in un video trasmesso sul suo canale Telegram, "vi chiediamo di nuovo di decidere il prima possibile. Mandateci aerei".

Intanto l'America spedisce la vicepresidente Usa, Kamala Harris in Polonia. L'obiettivo ufficiale è quello di ringraziare Varsavia per aver accolto centinaia di migliaia di ucraini in fuga dall'invasione russa, nel mezzo di un inaspettato cambio di scenario che ha portato a una situazione di turbolenza diplomatica tra i due paesi in merito ai jet da combattimento da inviare in Ucraina.

Ieri, il governo polacco ha presentato un piano per trasferire i propri aerei da combattimento in una base militare statunitense in Germania, con l'aspettativa che gli aerei sarebbero stati poi consegnati ai piloti ucraini per combattere l'invasione russa. A loro volta, gli Stati Uniti avrebbero fornito alla Polonia jet di fabbricazione statunitense con "capacità corrispondenti".

Tuttavia Varsavia non avrebbe avvisato l'amministrazione Biden prima di rendere pubblico il piano, portando quindi il Pentagono a respingere l'iniziativa, bollandola come "non sostenibile". Durante la sua visita, Harris dovrebbe quindi portare avanti i colloqui sulla questione dei caccia, secondo un alto funzionario dell'amministrazione. La questione rimane una priorità per l'amministrazione Biden, ha aggiunto il funzionario.

È previsto che Harris oggi incontri il presidente polacco, Andrzej Sebastian Duda, e il primo ministro, Mateusz Morawiecki, nonché alcuni rifugiati ucraini in Polonia. Incontrerà anche il primo ministro canadese, Justin Trudeau, mentre si trova a Varsavia. Harris si recherà venerdì a Bucarest, dove incontrerà il presidente rumeno Klaus Iohannis.

L'offerta dei jet polacchi all'Ucraina crea "uno scenario potenzialmente pericoloso" ha dichiarato il Cremlino che ha annunciato che gli stati Uniti hanno iniziato una "guerra economica" contro la Russia. Mosca vuole tenere colloqui con l'Ucraina "il prima possibile, dipende dalla volontà di Kiev". Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Peskov citato dalla Tass aggiungendo però che le Repubbliche di Donetsk e Lugansk sono "Stati sovrani e indipendenti" e che Kiev dovrebbe riconoscerli come tali.

