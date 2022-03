Otto e mezzo, l'accusa della politologa ucraina: “La Russia vuole creare un disastro nucleare”

08 marzo 2022 a

a

a

Un disastro nucleare in Ucraina. La politologa Maria Avdeeva, in collegamento da Kharkiv, è ospite della puntata dell’8 marzo di Otto e mezzo, talk show di La7 sotto la conduzione di Lilli Gruber e spiega come i russi vogliano arrivare al peggiore degli scenari possibili: “Al popolo americano vorrei dire che questa è già una guerra, non è un conflitto, una crisi, o un’operazione speciale militare come la chiama Vladimir Putin, non è così. Questa è una guerra, le armi di Putin stanno uccidendo civili nel sonno. Le truppe russe hanno il pieno controllo di due centrali nucleari in Ucraina, tra cui la più grande in Europa, che è stata attaccata dai missili russi. A Kharkiv abbiamo l’istituto di tecnologia, che ha anche strutture nucleari sperimentali, è stato attaccato anche questo dai missili. Quello che sta facendo la Russia è - dice la Avdeeva - creare un disastro nucleare qui, sul territorio ucraino, siamo molto vicini alla tragedia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.