La previsione di Zelensky: dopo di noi Putin attaccherà Lettonia, Lituania e Georgia

03 marzo 2022 a

«Io devo parlare con Putin perché questa guerra deve essere fermata». A dirlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa a Kiev. Zelensky si è detto disponibile e pronto «ad affrontare tutte le questioni» con il suo omologo russo. Durante l’intervista il presidente ha espresso forte preoccupazione per il futuro dell’area.

«Se noi cadiamo i prossimi saranno i Paesi baltici. Se noi non resisteremo, la Lettonia, la Lituania come la Georgia saranno i prossimi stati ad essere attaccati» ha aggiunto. «Siediti con me per negoziare, ma non a 30 metri» di distanza, ha detto il leader, riferendosi alle recenti foto degli incontri di Putin con Macron e poi con Scholz al lunghissimo tavolo del Cremlino. «Io non mordo. Di cosa hai paura?», ha detto Zelensky in conferenza stampa. Il presidente ucraino ha poi sottolineato che era sensato parlare dicendo che «Ogni parola è più importante degli spari».

