Stretta di mano al negoziato, l'Ucraina chiede il cessate il fuoco alla Russia

«Sono iniziati i colloqui con la delegazione russa. Le questioni principali in agenda sono: 1) il cessate il fuoco: 2) l’armistizio: 3) Corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili dai villaggi e città distrutti o sotto bombardamenti». È quanto scrive il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, su Twitter pubblicando una foto del tavolo del negoziato, con i russi in giacca e cravatta e gli ucraini in tenuta militare.

Le delegazioni si sono incontrate nella regione di Brest in Bielorussia. Secondo quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti, le delegazioni di Kiev e Mosca, arrivate in Bielorussia per il secondo round di negoziati, si sono strette la mano all’inizio del colloquio. Le parti hanno delineato le loro posizioni. La delegazione ucraina ha dichiarato che il programma minimo è discutere la creazione di corridoi umanitari per il movimento dei residenti locali nelle aree dell’operazione militare russa. Tuttavia, la delegazione ucraina è pronta a discutere anche di altre questioni.

Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha parlato dei piani della parte russa sottolineando che si tratta di «un blocco di proposte in tre parti. Riguarda l’aspetto tecnico-militare, umanitario, internazionale e politico».

