I russi vicini alla conquista di Kherson. È strage tra soldati e civili, il duro colpo all'Ucraina

La Russia di Vladimir Putin è vicina al primo obiettivo concreto dall’inizio della guerra e ha quasi preso Kherson nelle sue mani. ”I combattimenti sono in corso e l'occupazione della nostra città è in corso”, le parole del sindaco di Kherson, Igor Kolykhayev, parlando a una radio ucraina, citato dalla Bbc Russian. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le forze russe hanno preso la stazione ferroviaria e il porto della città ieri notte. Kolykhayev ha poi riferito che molte persone sono morte, inclusi soldati e civili ucraini, e che i funzionari del governo stanno ora cercando di assicurarsi che le persone potessero andarsene o raggiungere i rifugi. Non è chiaro, precisa Bbc, quale sia la situazione esatta a Kherson, ma i report locali segnalano che l'esercito russo si trova nelle strade della città. Kherson, che ha una popolazione di quasi 300mila abitanti, si trova tra Mykolaiv e New Kakhovka, nel sud del Paese.

Nel frattempo più di 100 civili sono rimasti feriti negli attacchi aerei delle forze russe contro la città ucraina di Mariupol, strategico porto sul mar di Azov. "Il numero di civili feriti cresce ogni giorno. Oggi sono 128 le persone ricoverate in ospedale. I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa", le dichiarazioni del sindaco Vadym Boichenko all'agenzia stampa ucraina Unian. Infine questa mattina sono scattate le sirene d'allarme per gli attacchi aerei: gli avvertimenti sono risuonati stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro.

