Crimea alla Russia, denazificazione e neutralità dell'Ucraina: Putin detta le condizioni a Macron

28 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto uno scambio di opinioni «serio e approfondito» sul conflitto in Ucraina in una lunga telefonata avviata dalla parte francese, riporta il servizio stampa del Cremlino. Nel colloquio, ha riferito Interfax, Putin ha sottolineato che un accordo per la fine del conflitto «è possibile solo tenendo conto incondizionatamente dei legittimi interessi della Russia nel campo della sicurezza, compreso il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea», la «smilitarizzazione e denazificazione dello Stato ucraino e la garanzia sullo status neutrale». Secondo il Cremlino, inoltre, è stato sottolineato che «la parte russa è aperta ai negoziati con i rappresentanti dell’Ucraina e si aspetta che porteranno ai risultati desiderati».

Una grande potenza mondiale. Gli 007 italiani svelano i piani della Russia e le minacce a Papa Francesco

Inoltre Putin ha sottolineato che «le forze armate russe non minacciano i civili e non colpiscono oggetti civili. La minaccia proviene dai nazionalisti ucraini che usano la popolazione civile come scudi umani, collocano deliberatamente sistemi d’arma d’attacco in aree residenziali e hanno intensificato i bombardamenti delle città del Donbass». Secondo il rapporto, Putin e Macron «hanno accettato di rimanere in contatto».

La guerra in Ucraina fa strage di civili: l'ultimo triste bollettino dei razzi. Anche bimbi tra le vittime

Questo invece quanto fanno sapere da Parigi: «Su richiesta del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e alla luce dell’attuale situazione umanitaria in Ucraina il capo dello Stato francese Emmanuel Macron ha telefonato all’omologo russo Vladimir Putin, per ribadirgli la richiesta della comunità internazionale di porre fine all’offensiva militare e la necessità di attuare immediatamente un cessate il fuoco». Macron ha riferito di aver detto a Putin di«fermare i bombardamenti e gli attacchi contro i civili, di rispettare le infrastrutture civili, oltre che il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione delle popolazioni civili e la garanzia dell’accesso umanitario». Il presidente francese ha detto di aver suggerito a Putin di rimanere in contatto per evitare che la situazione degeneri: sono infatti previste nuove telefonate tra i due.

Anche la sempre neutrale Svizzera è stanca di Putin. Sanzioni alla Russia: “Il nucleare non ci fa paura”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.