Controcorrente, Jacopo Iacoboni dice basta alla propaganda pro-Russia: basta falsità su Nato-Ucraina

Jacopo Iacoboni si arrabbia per le troppe fake news sulla Nato e sulle cause dell’invasione della Russia in Ucraina. Il giornalista, autore di diverse inchieste sui legami tra i russi e la politica italiana, è ospite nella puntata del 26 febbraio di Controcorrente, talk show di Rete4 con Veronica Gentili alla conduzione, è scandisce chiaramente il suo pensiero: “L'ingresso dell'Ucraina nella Nato non è e non era minimamente all'ordine del giorno. Non lo era assolutamente in tutti i mesi precedenti, la Nato non ha chiesto, e non può neanche chiedere in base al suo trattato costitutivo, l’adesione di alcun paese. E non era neanche in discussione nei circoli Nato, neanche nei think tank più atlantisti della destra tradizionale repubblicana americana un’annessione dell’Ucraina nella Nato”. “Questo è falso”, chiude il discorso il giornalista.

La responsabilità è dell'Occidente perchè ha voluto portare la NATO vicino ai confini russi?



A #Controcorrente interviene @jacopo_iacoboni: "L'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è e non era minimamente all'ordine del giorno"

