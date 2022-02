Guerra in Ucraina, si combatte a Kiev. Bambini in fuga dai russi senza genitori: immagini strazianti

Giada Oricchio 25 febbraio 2022 a

Secondo giorno di guerra in Ucraina, i carri armati russi sono alle porte di Kiev sotto assedio da stanotte. Sirene, boati, spari alla periferia della capitale e soprattutto un popolo che prova a fuggire dall’inferno. I social media stanno giocando un ruolo informativo non indifferente con testimonianze dirette.

Sono a pezzi in tutti in sensi oggi.. pic.twitter.com/29IeDjIyKz — federica; (@soansiosaa) February 24, 2022

Dopo il video del soldato ucraino che annuncia i colpi di mortaio e dice “Non so come finirà, mamma, papà vi voglio bene”, sta facendo il giro del web un altro straziante filmato. Un padre, dilaniato dalla sofferenza perché costretto a consegnare la figlia piccola ai soccorritori nella speranza di metterla in salvo dall’orrore della guerra. Le rimbocca il giubbino, il cappello e poi l’abbraccia forte, la stringe, la veste delle sue lacrime. Non sa quando e se la rivedrà.

L'uomo che veglia una vittima delle bombe e i video choc dei soldati uccisi. Sui social l'inferno ucraino

