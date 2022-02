L'uomo che veglia una vittima delle bombe e i video choc dei soldati uccisi. Sui social l'inferno ucraino

24 febbraio 2022 a

a

a

Morti in entrambi gli schieramenti. L'offensiva militare della Russia in Ucraina presenta i primi provvisori bilanci, anche se su queste informazioni pesa da una parte la propaganda, dall'altar la difficoltà di verificare i dati. Stando a quanto riporta Sky News britannica, citando fonti della difesa ucraina, ci sarebbero 50 russi morti e sei aerei dell’esercito russo sarebbero stati abbattuti nelle regioni a est dell’Ucraina. Episoldi che Mosca smentisce con fermezza.

Via alla denazificazione dell'Ucraina, così Putin ha annunciato l'attacco. Il discorso che sfida l'Occidente

Sette soldati sono morti a causa dei bombardamenti nelle prime ore dell’attacco russo all’Ucraina, ha confermato il ministero degli Interni di Kiev. Ma sui social circolano in maniera incontrollata filmati, come questo , in cui si vedono numerosi corpi di quelli che sarebbero militari ucraini. Altre immagini come questa mostrano invece i sopravvissuti piangere vittime dei bombardamenti aerei sul Donbass ma anche sulla capitale Kiev, dove numerosi obiettivi militari sono stati colpiti dai missili delle forze armate di Mosca.

Traduzione: ci hanno sparato con Grad(missili?) ma per fortuna siamo tutti vivi. Per ogni evenienza, mamma, papà vi amo.



Mi si spezza il cuore.#RussiaUkraineConflict#Ukraine#NATO pic.twitter.com/BUy56ShdCm — Milkovich• T⎊•ᵗᵉᵗᵉ•Loki ४ Rkomi (@inChesterarms) February 24, 2022

Video su questo argomento Esplosioni nella notte, così è partito l'attacco russo. Le immagini choc dall'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.