Vladimir Putin minaccia tutti con le armi nucleari. L'Europa trema: con la Russia nulla è escluso

L’Europa ha paura delle bombe atomiche della Russia. «Una soluzione diplomatica al momento è completamente esclusa visto questo che è successo: una potenza nucleare, un Paese con armamenti nucleari, sta lanciando un attacco brutale e ingiustificato contro il suo vicino e minaccia chiunque voglia andare in soccorso dell’Ucraina con armi nucleari. Realizzate quanto sia grave questa situazione?» le dichiarazioni dell’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario sulla risposta Ue all’invasione russa dell’Ucraina. «Con Putin nulla è escluso, ma per il momento abbiamo già abbastanza da fare con quello che sta accadendo in Ucraina», ha aggiunto Borrell in merito alla possibilità che altri Paesi vengano trascinati nel conflitto.

«Non posso entrare nei dettagli delle sanzioni che riguarderanno diversi settori» e sul tema dell’esclusione della Russia dal sistema Swift «spetterà ai capi di Stato e di governo decidere. È un pacchetto complesso con settore economico, tecnologia, trasporto, innovazione, più sanzioni nel settore finanziario», ha concluso poi Borrell.

