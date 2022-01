Harry vuole la scorta, il principe è pronto a denunciare il governo Uk

16 gennaio 2022 a

C’è un altro motivo di imbarazzo per la regina Elisabetta II, già alle prese con le disgraziate vicende del principe Andrea: un altro motivo di imbarazzo creato sempre dalla sua famiglia, la Famiglia Reale. Il

principe Harry vuole far causa al governo che gli ha negato le guardie del corpo della polizia quando è nel Regno Unito.

Harry vuole portare il figlieletto Archie e la piccola Lilibet in visita in patria, forse per i festeggiamenti a giugno per il Giubileo di Platino, della nonna, la regina, ma sostiene che lui e la sua famiglia «non possono tornare a casa» perchè è troppo pericoloso, ha fatto sapere un suo legale. La richiesta del principe fa seguito un incidente accaduto a Londra la scorsa estate quando la sua auto fu inseguita dai fotografi mentre lasciava un evento di beneficenza. Il principe Harry vuole un riesame giudiziario del rifiuto del ministero dell’Interno di consentirgli di pagare personalmente per la protezione della polizia quando si trova nel Regno Unito. Il duca - che vive in Usa con la moglie Meghan dal 2019 e che non ha più le guardie del corpo, pagate con i soldi dei contribuenti da quando, nel 2020, si è sfilato dai doveri connessi alla sua posizione- sostiene che gli uomini della sua sicurezza privata non godono di una giurisdizione adeguata quando all’estero. Il principe assicura che vuole portare la sua famiglia a visitare il suo Paese natale, ma che deve «garantire» la loro sicurezza.

