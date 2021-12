Meghan Markle e Harry, ecco la figlia Lilibet: la foto di Natale svela tutto

Giada Oricchio 23 dicembre 2021 a

Finalmente Lilibet Diana! In occasione del Natale, il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rilasciato la prima fotografia ufficiale da quando è nata la secondogenita il 4 giugno scorso. Lo scatto segna, laddove ce ne fosse ancora bisogno, un punto di rottura con la Royal Family e ancora una volta ribadisce che la Megxit non è stata un capriccio ma una precisa e fortemente voluta scelta di vita diversa.

La post card natalizia è un inno al fuori protocollo: le collane di perle, i volti con lo sguardo dritto e il sorriso diplomatico appena accennato, la postura regale hanno lasciato il posto a jeans arrotolati e scambiati, perfino strappati come quello indossato dal principe Harry, piedi nudi e ballerine color nude per Meghan che indossa un semplicissimo maglioncino nero a collo alto, nessun monile in bella mostra perché il gioiello più bello è lì a mezz’aria tra le sue braccia.

Vestitino bianco a mo’ di angelo, paffuta, vaga somiglianza con la mamma, piedini penzoloni senza babbucce e un sorriso così felice che sembra di poterne sentire il suono attraverso l’immagine. E poi Harry e Meghan, seduti in maniera informale su alcuni gradini di legno, che ridono a crepapelle guardando Lilibet, mentre un allegro Archie offre all’obiettivo l’inconfondibile e voluminosa zazzera rosso carota. Tutto il padre. Il messaggio è naturalezza e semplicità, peccato che, come già accaduto in altre occasioni, sia lapalissiano lo studio certosino dietro l’immagine, sia evidente la ricerca dei dettagli: un quadro talmente vero da risultare palesemente artefatto. Bella “la casa nella prateria” se poi sfrutti il titolo nobiliare “Duchi di Sussex”.

La coppia non ha rilasciato la foto sul sito della Fondazione, ma ha scelto una via traverso: hanno messo l’immagine nel biglietto di auguri inviato a una serie di organizzazioni ben sapendo che la foto sarebbe diventata virale e sarebbe finita sulla (odiata) carta stampata. Il Team Rubicon è stato uno dei primi a pubblicare l’immagine su Instagram: “Siamo grati a Archewell foundation e al principe Harry e Meghan, duca e duchessa d Sussex, per il loro sostegno ai nostri sforzi per accogliere le famiglie afghane nelle comunità di tutto il paese. Siamo onorati di essere tra le associazioni presenti nel biglietto per le festività di quest’anno”. In un colpo solo hanno fatto pubblicità alle loro iniziative benefiche e hanno conquistato le prime pagine dei giornali. Harry e Meghan sono campioni dell'essere di bosco e di riviera, maestri del “due piccioni con una fava”.

