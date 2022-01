Guerra al principe Andrea: via il titolo e le cariche militari. Scandalo Epstein, a corte è il caos

03 gennaio 2022 a

Sembra circondato, il principe Andrea: figlio prediletto della regina Elisabetta oggetto di una causa civile intentata da una delle ragazze del gruppo di Jeffrey Epstein, nello scandalo sulla prostituzione minorile che gravita sull'imprenditore morto in carcere e che tiene banco da mesi. Mentre a Buckingham Palace si ragiona se rimuovere definitivamente il titolo di Duca di York detenuto da Andrea, intorno al quale la royal family sta man mano facendo terra bruciata, cresce il pressing anche sul fronte degli altri titoli del terzogenito della sovrana.

Nell’esercito britannico sono partite le grandi manovre affinché il principe rinunci alle sue cariche militari. La miccia è la condanna della sua amica Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minorenni. Il malcontento è palpabile e oltre che nelle stanze dei vertici militari è arrivato anche sui giornali dopo l'appello pubblico di Julian Perreira, un veterano dei Grenadier Guards con all’attivo tre missioni in Afghanistan, che dalle pagine del Times ha chiesto "le dimissioni immediate" di Andrea per non "macchiare" la storia del reggimento.

La vicenda è fonte di enorme dispiacere per la regina Elisabetta, in un periodo durissimo per la sovrana britannica che ha dovuto affrontare lutti e sfide durissime che si vanno a sommare alle limitazioni dovute alla pandemia. La morte del principe consorte Filippo, la pubblicazione sulla stampa del protocollo ufficiale che scatterà quando la regina morirà a sua volta, lo stillicidio dei dissapori tra i principi Harry e William e le rispettive moglie, Meghan Markle e Kate Middleton.

L'ultimo dolore le arrivato dalla morte di una delle persone a lei più vicina, Lady Farnham, sua dama di compagnia per 44 anni, nei quali ha accompagnato Elisabetta e Filippo nei numerosi viaggi istituzionali.

