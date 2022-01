Il principe Andrea silurato da Carlo e William. "Questione di sopravvivenza", c'è lo zampino dei due eredi al trono

Francesca Mariani 15 gennaio 2022 a

Parenti serpenti. Il principe Andrea, il figlio prediletto della regina fuori dalla famiglia reale, silurato da fratello e nipote: Carlo e William «una questione di sopravvivenza della monarchia a tutti i costi». Nella decisione di tagliare i ponti ufficiali con il secondogenito di Elisabetta ci sarebbe lo "zampino" dei due eredi al trono. Di un «asse» parlano i media che stanno "addosso" allo scandalo Epstein: protagonista il duca di York, secondogenito di Elisabetta, privato del titolo reale, e imputato di abusi sessuali che potrà essere processato negli Stati Uniti.

«Una decisione rapida e spietata - la racconta il Daily Mail - raccomandata dal principe di Galles e dal duca di Cambridge e approvata dalla regina» per «questione di sopravvivenza della monarchia a tutti i costi - secondo una fonte di Palazzo al giornale - è sempre stato così e sempre lo sarà». E intanto si allunga la lista delle "privazioni" per il principe Andrea che potrebbe perdere sia il diritto di abitare nella sua magione da 31 camere da letto che quello alla scorta reale pagata dai contribuenti. Si tratta delle ultime indiscrezioni emerse sul secondo figlio maschio della regina Elisabetta II, caduto in disgrazia per via del processo che subirà in Usa per rispondere delle accuse di Virginia Giuffre.

La donna denuncia di essere stata vittima di abusi da parte del principe oltre che costretta da Geffrey Epstein e Ghislaine Maxwell a prostituirsi. La magione si chiama Royal Lodge e si trova a circa tre miglia dal castello di Windsor. Era la vecchia casa della Regina madre e oggi ha un valore di mercato di circa 30 milioni di sterline. Il principe ne è venuto in possesso, nel 2007, pagando un contributo di 1 milione all'immobiliare reale per mantenerne il possesso per 75 anni. Dopo l'acquisto, il duca di York ha speso 7 milioni e mezzo di sterline per ristrutturare la regale abitazione, attrezzandola anche di una piscina coperta. Ci vive anche, in una zona separata, l'ex moglie Sarah Ferguson. I media ci sguazzano.

Secondo il "Sun", il principe potrebbe ora essere costretto a traslocare a Frogmore Cottage, l'ex casa di Harry e Meghan e pagarsi da sè la scorta. Fonti reali dicono che non tornerà mai più alla vita pubblica. E riecco l'asse "spietato". La regina si sarebbe consultata mercoledì sera con gli eredi al trono Carlo e William. In particolare il nipote avrebbe insistito sulla linea più dura nei confronti dello zio che, pare, non l'abbia presa bene. Andrea è sempre stato considerato il figlio preferito della regina. Fonti di palazzo dicono che la scelta di togliergli gli onori militari e di bandirlo dalla vita pubblica sia stata una delle più dure per la sovrana. Non ha nessuno dalla sua parte. Rachael Maskell, deputata laburista eletta nella città di York, ha chiesto che l'appellativo «duca di York», viste le circostanze, venga meno. L'altro ieri in un tweet ha dichiarato: «È insostenibile per il Duca di York rimanga aggrappato al suo titolo un giorno di più».

