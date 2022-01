In Cina fanno il lockdown per tre casi asintomatici

04 gennaio 2022 a

In Cina è stato disposto il lockdown per un’altra città, Yuzhou, nella provincia di Henan, durante il fine settimana dopo la scoperta di soli tre casi asintomatici. Yuzhou è una città da quasi 1,2 milioni di abitanti amministrata dalla prefettura di Xuchang.

Come riporta il Guardian, agli abitanti è stato ordinato di rimanere in casa. In alcuni quartieri della città è consentito entrare ma non uscire, mentre in altri non è permesso né l’uno né l’altro. A Yuzhou è stato sospeso il servizio di trasporto pubblico ed è vietata la circolazione delle auto a eccezione dei mezzi per la risposta alla pandemia.

Tutti i negozi, i luoghi di intrattenimento e di svago sono stati chiusi. Possono operare solo le attività commerciali che vendono prodotti essenziali per la vita quotidiana.

Yuzhou si unisce a Xìan, nella provincia dello Shaanxi, dove da settimane è in vigore il lockdown dopo l’emergere di alcune decine di casi di contagio. A Xìan sono stati ordinati test di massa per la popolazione e decine di dirigenti, a seguito dello scoppio del focolaio di Covid-19, sono stati puniti con l’accusa di aver svolto un lavoro «inadeguato per la prevenzione».

