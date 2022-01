Via alla quarta dose del vaccino anche in Europa: inizia la Francia

04 gennaio 2022 a

La Francia si candida a essere il primo Paese in Europa ad avviare la quarta dose di vaccino. Nelle ultime 24 ore sono quasi 300.000 i nuovi casi di Covid. Si tratta di un nuovo record di contaminazioni per una sola giornata, anche se il primato era nell'aria perché nei giorni festivi di Capodanno la possibilità di fare tamponi è stata molto ridotta e gran parte dei richiedenti hanno rinviato a ieri il test.

La precedente cifra da record era di 230.000 contagi in un giorno, a fine dicembre. Il record viene attribuito dal ministro della Salute Véran anche all'altissimo numero di tamponi effettuati, 8 milioni complessivi solo la settimana scorsa, ma il tasso di positività è ormai oltre quota 15%.

La Francia sta facendo i conti con la peggiore ondata di Covid in Europa, alimentata da Omicron, e prova a mettere spalle al muro i no vax: l'ipotesi, all'esame del parlamento, è un super green pass per l'accesso a ristoranti e trasporti, ricalcando il modello scelto dall'Italia. Il governo, tra l'altro, studia con i suoi scienziati anche il ricorso alla quarta dose. In questo senso il modello è Israele, primo Paese ad adottare il nuovo richiamo.

