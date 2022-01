"Lo ha disonorato" la Regina Elisabetta scarica il figlio prediletto Andrea, sparisce il titolo di Duca di York?

02 gennaio 2022 a

È su un crinale a dir poco pericoloso la vicenda giudiziaria che ha travolto il principe Andrea, Duca di York, e di conseguenza toccato la Famiglia reale britannica. Un giudice federale ha respinto sabato 1 gennaio la richiesta avanzata dal principe di bloccare la causa di risarcimento intentata da Virginia Roberts Giuffre nei suoi confronti con accusa di aver avuto rapporti sessuali con lei in tre diverse occasioni, quando la donna aveva 17 anni. Lo scandalo ruota intorno a quello di prostituzione minorile legato al gruppo delle ragazze di Jeffrey Epstein, il finanziere che due anni fa si è suicidato in una cella di New York dove era rinchiuso con l’accusa di aver abusato di decine di minorenni.

Ora, secondo il Sunday Times, a Buckingham Palace si sta discutendo della possibilità di privare il principe Andrea del titolo di duca di York. La condizione per un gesto clamoroso destinato a creare l'ennesimo terremoto intorno alla Regina Elisabetta sarebbe quella di una sconfitta in tribunale. Se Andrea dovesse perdere la causa contro la Giuffre, allora lo stesso titolo nobiliare potrebbe essere cancellato.

In ogni caso Andrea, che per il momento ha goduto dell'immobilismo della royal family che non è andata oltre un eloquente silenzio, dovrebbe subire una sorta di ostracismo familiare oltre che la rinuncia a tutti i rapporti con i vari enti di beneficenza.

Pare che siano tutti d'accordo, ma c'è una questione che agita i sonni della Regina, ancora non del tutto persuasa. Il titolo di duca di York era detenuto da suo padre, Giorgio VI, prima che diventasse re, e lei lo ha conferito al suo figlio prediletto che "però lo ha .disonorato" scrive il tabloid inglese secondo cui nell0'ambiente starebbero cercando di convincere la sovrana a fare il passo.

