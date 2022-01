Charlene di Monaco, la principessa rompe il silenzio: "Ci mancherai". Il grave lutto

02 gennaio 2022 a

"Mio caro amico, ci mancherai". Charlene di Monaco dalla clinica svizzera dove è ricoverata da diverse settimane lancia un messaggio tristissimo per il grave lutto che l'ha colpita. Il post di cordoglio con cui la principessa rompe il silenzio su Instagram è per Desmond Tutu, l'arcivescovo suo connazionale scomparso a poche ore dalla fine dell'anno. Tutu è l'uomo di chiesa che insieme a Nelson Mandela ha contribuito a rompere il secolare muro dell'Apartheid in Sudafrica. "So che ora sei accanto ai nostri padri - scrive Charlene - Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace". Il post su Instagram, uno dei pochi condivisi in questi mesi dopo il suo "addio" non ufficiale a Montecarlo.

Una riservatezza che alimenta ovviamente le voci più spregiudicate sulla presunta "indifferenza" maturata da Charlene nei confronti della famiglia e soprattutto degli obblighi di Corte, una condizione triste e opprimente che sarebbe causa e insieme conseguenza del profondo stato depressivo attraversato dalla principessa, che da quando lo scorso marzo è volata in Sudafrica per una delicata e misteriosa operazione otorino-laringoiatrica di fatto non si mai più ripresa, tornando a Montecarlo per pochi giorni a settembre per poi farsi ricoverare in Svizzera.

