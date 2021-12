In Regno Unito quasi il doppio dei contagi dell'Italia ma un terzo dei morti

29 dicembre 2021 a

a

a

Continuano a non tornare i numeri del Covid se paragoniamo i dati diffusi dall'Italia con quelli dell'estero. Ad esempio in Regno Unito si registrano 183.037 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 57 decessi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie britanniche, in Inghilterra ci sono stati 138.287 nuovi contagi, 15.849 in Scozia, 5.929 in Galles e 22.972 in Irlanda del Nord, dove i dati coprono un periodo di cinque giorni.

La vergogna in Afghanistan contro le donne: i talebani vietano i viaggi da sole

Quindi, parliamo di quasi il doppio dei nuovi contagi conteggiati in Italia (98.020 oggi, nuovo record), dove però i morti sono quasi il triplo rispetto al Regno Unito: 136. La differenza nei dati potrebbe dipendere dal diverso metodo di stabilire le cause di decesso: in Italia, anche se si hanno diverse patologie, finiscono nel conteggio tutti i morti che avevano nel frattempo contratto anche il Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.