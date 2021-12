28 dicembre 2021 a

Amazon ha dovuto aggiornare il software del suo assistente vocale, Alexa, perché avrebbe «sfidato» una bambina di 10 anni a toccare con una moneta i poli di una spina della corrente inserita a metà. Il suggerimento è arrivato dopo che la bambina ha chiesto ad Alexa una «sfida da fare». «Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in una presa a muro, poi tocca con una moneta i poli esposti», avrebbe detto l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il fatto sarebbe successo nello stato di New York, negli Usa. Il Amazon ha fatto sapere di aver "corretto" l’errore appena è venuta a conoscenza dell’accaduto.

La madre della ragazza, Kristin Livdahl, ha raccontato l’incidente su Twitter, scrivendo: «Stavamo facendo alcune sfide fisiche, seguendo un insegnante di educazione fisica su YouTube. Fuori c’era brutto tempo. La bambina però voleva un’altra sfida». E lo ha chiesto a Echo, che le ha suggerito di partecipare a una sfida che aveva «trovato sul web».

L’attività, nota come «la sfida del penny», è piuttosto popolare e ha iniziato a circolare su TikTok e social circa un anno fa. Molti metalli conducono l’elettricità e inserirli in prese elettriche in tensione può causare scosse elettriche, incendi e altri danni. Questa sfida trovata in internet è stata la risposta di Alexa, che per le sue ricerche usa il motore Bing. La presenza della madre però ha evitato che la bambina accettasse la sfida.

