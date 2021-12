Germania, cala l'incidenza dei contagi con il lockdown dei non vaccinati

26 dicembre 2021 a

a

a

Dopo il lockdown per i non vaccinati i contagi calano in Germania e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Le misure varate da Berlino portano gli effetti desiderati anche se il "Robert Koch Institute" teme il contraccolpo della variante Omicron.

Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus, secondo quanto riporta il Robert Koch Institut sottolineando che l'incidenza settimanale continua a decrescere. Infatti, è arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4. Il numero totale dei morti è arrivato a 110.364.

Sono 35mila i tedeschi che si sono fatti vaccinare contro il Coronavirus il giorno di Natale. Di queste dosi inoculate, trentamila erano booster, secondo quanto rende noto il Rki. Al momento 58,9 milioni di persone nel paese hanno ricevuto il vaccino completo, due dosi o quella unica Johnson & Johnson, corrispondenti al 70,8% della popolazione. Almeno 29,9 milioni hanno ricevuto anche la dose booster.

La Germania è stata fra i primi Paesi a correre ai ripari prima delle festività. L'8 dicembre Angela Merkel ha passato ufficialmente il testimone della cancelleria a Olaf Scholz dopo 16 anni. Ma poco prima di lasciare ha annunciato la nuova stretta anti-Covid, l'introduzione di misure pari a un lockdown per le persone non vaccinate. Dopo l'incontro con i governatori degli Stati federati, aveva confermato che la regola 2G (che consente l'accesso ai luoghi pubblici solo alle persone vaccinate o guarite) sarebbe stata estesa ai negozi al dettaglio; lo stesso per l'accesso a strutture ed eventi per attività culturali e ricreative (cinema, teatri, ristoranti) indipendentemente dall'incidenza.

Eppure, se da un lato oggi i dati descrivono uno scenario in netto miglioramento, è pur vero che durante le festività natalizie c'è stato un rallentamento delle operazioni di tracciamento, e in alcuni luoghi addirittura la loro definitiva sospensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.