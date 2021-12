Mucca in fuga a New York, così la catturano polizia e ranger

19 dicembre 2021 a

a

a

Un inseguimento per le strade di New York, con poliziotti e ranger impegnati in un parco nel Queens. Ma il fuggiasco, stavolta, non era il membro di una delle gang criminali che infestano la città, ma una giovane mucca di nome Stella, in fuga probabilmente da un destino segnato. Con un epilogo da film Disney, il bovino ha fatto il suo ingresso nella cronaca poliziesca di New York nel momento in cui una pattuglia ha avvistato Stella scappare lungo la zona di Flushing Meadows, in mezzo a case, auto e verde.

Video su questo argomento La mucca bianca o quella nera? Gigi Proietti contadino è da impazzire

È stato subito lanciato l’allarme, pattuglie di ranger e poliziotti si sono dirette nella zona per blindarla ma serviva qualcuno bravo al "lazo" per immobilizzare Stella, cosa che è avvenuta nel giro di poco. «Solo a New York!» ha commentato su Twitter Harry Wedin, comandante delle "operazioni speciali" della polizia più famosa al mondo. Chiamata ’Stellà in onore del periodo natalizio, la giovane mucca è stata portata in un ricovero per animali in New Jersey. Secondo il presidente del centro, che ospita il bovino, a Stella sarà permesso di vivere il resto della sua vita in pace con altri animali recuperati nel corso degli anni. La fuga, per una volta, è stata a lieto fine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.