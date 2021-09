Torna l'incubo mucca pazza, due casi confermati

15 settembre 2021 a

a

a

La mucca pazza torna a far paura. Fortunatamente non in Italia ma in Brasile. Come spiega ilfattoalimentare.it, sono stati individuati due casi di mucca pazza atipica in due stabilimenti situati negli Stati del Mato Grosso e del Minas Gerais. Per questo il Brasile ha immediatamente sospeso le vendite verso la Cina, che è il principale Paese importatore di carni bovine dal Paese sudamericano.

Gli animali, i veterinari e la pandemia Covid-19

I due casi sono stati confermati dopo aver inviato i due campioni nel laboratorio dell'Organizzazione mondiale per la salute animale di Alberta, in Canada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.