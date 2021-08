Si chiama Miura, Luca Zaia ha il campione dei tori da monta

22 agosto 2021 a

Luca Zaia ha il campione dei tori da monta: si chiama Miura, è di razza Frisona ed è mansueto come un agnellino. Grazie a questo suo carattere buono genera soprattutto mucche capaci di fare latte in abbondanza. Ha già 5 mila figlie in giro per il mondo.

Appartiene appunto alla Regione Veneto e vale ormai 1 milione di euro. Gli fanno montare una mucca artificiale tre volte alla settimana. Ma non ha mai visto una mucca vera in vita sua. Sarebbe ora di fargliene conoscere una e per una volta…

